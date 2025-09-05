사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 이서진(57)이 SBS 신규 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'에 출연하는 가운데, 해당 프로그램이 다음 달 3일 첫 방송을 확정 지었다.'내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')은 정형화된 토크쇼에서 벗어나 현장에서 스타를 케어하며 진행하는 밀착 수발 로드쇼다. 이서진과 배우 김광규가 일일 매니저로 변신해 스타의 하루를 함께하며, 어디서도 본 적 없는 민낯과 속내를 끌어낼 예정이다.첫 방송을 앞두고 최근 진행된 첫 녹화 현장 분위기가 공개됐다. 이날 녹화에는 2025년 예능 대세로 떠오른 이수지가 첫 게스트로 출격, 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 이수지는 자신의 부캐 중 하나인 래퍼 햄부기로 변신해 재치 있는 입담과 넘치는 텐션으로 분위기를 주도했다. 이서진과 김광규는 현실 톰과 제리 케미를 보여주며 현장을 웃음바다로 만들었다.제작진은 "첫 녹화부터 상상 이상의 시너지가 터졌다. 이수지 씨의 활약은 물론, 이서진, 김광규 두 사람의 티키타카가 기대 이상으로 잘 맞아떨어졌다"라며 "웃음과 공감, 스타의 리얼한 하루가 시청자들에게 신선한 재미를 안길 것"이라고 전했다.'비서진'은 다음 달 3일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr