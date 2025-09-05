사진=텐아시아DB

사진제공='추성훈의 밥값은 해야지'

모델 야노시호와 결혼한 방송인 추성훈이 '추성훈의 밥값은 해야지'에서 밥값 벌기 실패 위기에 처한다.6일 방송되는 EBS, ENA 공동제작 예능 '추성훈의 밥값은 해야지' 7회에서는 추성훈, 곽준빈, 이은지가 중국에 이어 이집트로 떠나 첫 아르바이트에 도전한다.빵 공장에 출근한 밥값즈는 이집트인의 주식인 빵 에이쉬 1000개를 만들고 이를 배달까지 해야 하는 어마어마한 노동량과 맞닥뜨린다. 배달 담당인 추성훈과 곽준빈이 배달 연습에 돌입한 가운데 몸 쓰는 건 다 잘하는 추성훈의 새로운 재능이 발견된다. 머리 위에 빵 30개가 있는 판을 올리고 한 손으로 자전거 타기에 성공한 추성훈은 빵 100개를 얹고도 흔들림 없는 모습을 보여주며 모두의 감탄을 자아낸다.그러나 연습을 끝낸 배달팀이 대기하는 사이 분위기가 어수선해지며 갑작스럽게 일을 중단해야 하는 일이 발생한다. 이에 밥값즈는 예상치 못한 난관에 봉착한다. 번 돈으로만 밥을 사 먹을 수 있는 밥값즈가 이 위기를 극복할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.한편 빵 만들기 담당이었던 이은지는 반죽을 동그랗게 만드는 방법을 전수받던 중 현지 선배와의 핑크빛 기류를 형성한다. 볼에 묻은 반죽과 손을 닦아주는 선배의 다정함에 이은지는 "사내 연애 안 되죠?"라며 웃어 보인다.이날 방송에서 밥값즈는 저녁 식사를 과감하게 포기하고 낯선 식재료인 낙타고기 먹방에 도전한다. 매콤함을 원하는 이들을 위해 현지 직원이 고추를 넣어주지만, 만족하지 못한 추성훈은 과감히 고추를 더 추가한다.'추성훈의 밥값은 해야지'는 6일 오후 7시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr