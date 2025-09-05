김용빈/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

'사랑의 콜센타-세븐스타즈' 웃음, 감동, 반전까지 꽉 채운 특집으로 안방을 사로잡았다.4일 방송된 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'(이하 '사콜 세븐')는 '자나 깨나 뒤통수 조심' 특집으로 꾸며졌다. 공감과 분노를 유발하는 시청자들의 리얼한 사연이 줄을 잇는 가운데, TOP7은 재치와 진심을 담은 무대로 안방에 속 시원한 웃음을 안겼다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 전주 대비 상승한 4.3% 시청률을 기록했다. 지상파·종편·케이블 포함 동시간대 전 채널 1위, 일일 종편 및 케이블 1위, 목요 예능 전체 1위에 해당하는 수치다.오프닝부터 TOP7 멤버들이 저마다의 뒤통수 맞은 사연을 꺼내며 시청자들의 채널 고정을 유도했다. 먼저 진(眞) 김용빈은 '미스터트롯3' 경연 이후 바빠진 스케줄 탓에 반려견 탄이에게조차 외면당하고 있다고 고백했다. 자신이 불러도 달려오지 않던 반려견이 크리스 영의 부름엔 먼저 반응하는 모습을 보고 충격을 받았다는 것. 김용빈은 "자식 키워봤자 아무 소용이 없다"라며 허탈한 심경을 드러내 웃음을 자아냈다.이어 남승민이 "지난주 녹화 때 용빈이 형에게 뒤통수를 세게 맞았다"라며 폭로를 이어갔다. "일주일에 세 번씩이나 용빈이 형 집에 간다. 가면 형이 제육볶음에 계란말이까지 직접 해주며 밥도 챙겨준다"라고 밝힌 그는, "그런데 방송에서는 '안 친하다'고 하더라"며 섭섭함을 토로해 스튜디오를 술렁이게 했다. 이에 김용빈은 "진짜 친하니까 그런 말도 할 수 있는 거다"라며 웃으며 해명했다.이날 김용빈은 자녀들이 모두 바빠 외롭다는 사연자 팬에게 "전국에 계신 어머니들 제가 놀아드리겠다. 외로워하지 마시라"며 따뜻한 위로를 건넸고, 진미령의 '미운 사랑'으로 흥겨운 '대리 효도' 무대를 선사하며 훈훈함을 더했다.미(美) 천록담은 도성의 '배신자'로 96점을 기록, 이날 특집의 퀵서비스 주자로 선정돼 사연자 팬과 직접 만났다. 그간 반찬 가게, 옷 가게, 네일 숍 등 다양한 장소에서 팬들과 소통해 온 천록담은 이번엔 강동구의 한 카페를 찾아 시니어 바리스타 팬에게 특별한 하루를 선물했다. 특히 이날은 천록담이 손수 아메리카노를 내려주는 '역조공'으로 팬을 감동시키며 소중한 추억을 쌓았다.천록담의 뜻밖의 '부캐'도 하나 더 공개됐다. 과거 카페를 운영하며 커피협회 이사까지 맡았던 이색 이력에 출연진은 "안 해본 게 없다"며 놀라움을 감추지 못했다. 예상치 못한 깜짝방문에 팬은 "이렇게 직접 찾아와주셔서 너무 신기했어요. 더 찐팬이 될 것 같습니다. 앞으로도 승승장구하세요"라며 진심 어린 응원을 전했다.TOP7 멤버들이 뒤통수 맞은 사연자들의 마음을 노래와 팬 서비스로 어루만지는 가운데, 초대받지 않은 게스트들이 스튜디오에 깜짝 등장하며 분위기를 단숨에 반전시켰다. 그 주인공은 '미스터트롯2' 나상도와 '미스트롯3' 나영. 두 사람은 "TV CHOSUN 사옥 간판 포스터가 '사랑의 콜센타'로 바뀌었더라"며 "꼴 보기 싫다"고 폭탄 발언을 해 현장을 초토화했다.또 나상도는 "'미스터트롯3' 경연이 끝나자 혁진이가 저를 '옛날 TOP7'이라 부르더라"며 뒤끝 있는 반응으로 웃음을 자아냈고, 나영은 "발라드 가수인 줄 알았던 춘길 선배님이 갑자기 트롯 오디션에 나오셔서 뒤통수 맞았다"라고 전해 폭소를 유발했다.이어진 무대에서는 나상도가 추혁진과 '99.9'를, 나영이 춘길과 '잔소리'를 듀엣으로 선보이며 화합의 장을 만들었다. 나상도와 추혁진은 서로 다른 음색의 절묘한 조화로 '신구 조합'의 진수를 보여줬고, 나영과 춘길은 24살의 나이 차를 뛰어넘는 '띠띠동갑'의 색다른 하모니로 시청자들의 시선을 꽉 붙들었다.한편, TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'는 매주 목요일 오후 10시 시청자들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr