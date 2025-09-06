사진제공=MBN ‘돌싱글즈7’

'돌싱글즈7'의 동건이 두 자녀 양육을 고백한 아름을 피하는 모습을 보인다.오는 7일 방송되는 MBN 예능 '돌싱글즈7' 8회에서는 아름에게 적극 대시해왔던 동건이 "여덟 살 딸, 여섯 살 아들을 양육 중"이라는 그녀의 정보 공개 후 갈등에 빠진 모습이 그려진다.이날 아름은 거실에 모인 돌싱남녀들에게 자신의 아이들 사진을 보여준다. 모두가 모여 아름의 자녀 이야기를 할 때, 동건만 혼자 주방에서 요리에 집중하는 모습을 보인다. 마치 아름에게 거리를 두는 듯한 동건의 행보에 아름은 내심 서운해한다. 아름은 제작진과의 인터뷰에서 "예상은 했지만 동건의 생각에 살짝 변화가 생기지 않았나"라고 추측한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 이다은은 "두 사람이 빨리 대화를 나눠야 할 것 같다"라며 안타까워한다.밤이 깊어지자 거실에는 동건과 아름, 단둘만 남게 된다. 어쩔 줄 몰라 하는 동건을 보며 MC 이혜영은 "(아름에게) 어떻게 다가가야 할지도 모를 것 같다"고 말한다. 서먹한 기류 속 동건은 거실에 놓여 있는 사랑의 책을 매개로 대화의 물꼬를 튼다. 그러면서 동건은 "정보 공개 후 조아름의 마음 상태는?"이라고 사랑의 책에다가 질문을 던진다.'돌싱글즈7' 8회는 7일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr