김지민, 김준호/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=채널S, SK브로드밴드

개그맨 김준호가 김지민과의 신혼 근황을 밝혀 '독박즈'의 부러움을 자아낸다.6일 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 15회에서는 카자흐스탄으로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 대자연 속에서 '야생 캠핑'에 도전하는 한편, '장 셰프'의 야심작인 '삼묵지'(삼계 묵은지 김치탕)을 영접하는 현장이 공개된다.이날 '장 셰프' 장동민은 "세계 최초로 개발한 'K-푸드'!"라며 '삼묵지' 요리에 나선다. '삼묵지'가 익어가는 동안, '독박즈'는 텐트 3개를 두고 '잠자리 선정' 게임에 돌입한다. 이때 홍인규는 "전 아직 1독"이라며 여유만만하게 웃고, '독박즈'는 "인규야 잠깐 화장실 좀 다녀와라. 너 빼고 짤 거다"라고 으름장을 놔 홍인규를 움찔하게 만든다.'잠자리 선정' 게임을 마친 '독박즈'는 드디어 '삼묵지'를 맛본다. 김준호는 한 입 먹자마자, "동민이는 전생에 원시인이었나?"라며 야생 캠핑에서도 '월클'급 요리 실력을 뽐낸 장동민에게 존경의 박수를 보낸다. 홍인규 역시 "동민이 형이 우리 요리해준다고 한국에서 김치를 챙겨온 게 너무 감동이다"라며 고마워한다. 장동민은 "사실 집에서도 요리를 자주하는 편인데, 난 너희들과 함께 만들어 먹는 음식이 가장 맛있는 것 같다"고 화답해 훈훈함을 더한다.시원한 바람을 맞으며 저녁 식사를 마친 '독박즈'는 "완벽한 한 끼였다!"며 행복해한다. 직후 김준호는 "이번 여행이 결혼 후 첫 해외 촬영이라 지민이가 '출장 잘 다녀와'라고 해줬다"며 김지민과의 신혼 근황을 자랑한다. 이에 '맏형' 김대희는 "신혼이라 달달하네. 그때가 가장 좋을 때지"라며 씁쓸한 미소를 지어 대환장 케미를 발산한다. 그런데 김준호는 "(촬영일 기준으로) 결혼한 지 한 달이 안 됐는데, 지민이가 아침에 날 보고 깜짝 놀랄 때가 많다"고 설프 폭로를 해 모두를 어리둥절하게 만든다.채널S '니돈내산 독박투어4'는 6일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr