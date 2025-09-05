사진=텐아시아DB

사진제공=MBN·채널S ‘전현무계획2’

과거 몸무게가 100kg이었다고 고백한 가수 이석훈이 데뷔 전 일화를 털어놨다.5일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획2' 45회에서는 방송인 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 먹친구 이석훈이 충주 옥돌 삼겹살 맛집을 방송 최초로 섭외한 현장이 공개된다.이날 충주에 도착한 전현무는 "지금 갈 곳은 삼겹살을 아주 특별하게 구워주는 곳"이라며 곽튜브, 이석훈을 옥돌 삼겹살 맛집으로 데려간다. 이동하던 중 차 안에서 이석훈은 "두 분은 이렇게 먹은 뒤 운동은 하시냐"고 묻는다. 곽튜브가 "원래도 안 한다"고 답하자 이석훈은 "왜 운동을 안 하냐"고 말했다. 이어 그는 "나도 데뷔 전에 24시간 게임만 하던 사람이다. PC방 사장님이 그러다 죽는다고 걱정할 정도였다"고 회상한다. 전현무는 "그때 석훈이가 통통했었지"라고 말해 웃음을 자아낸다.세 사람은 옥돌 삼겹살 맛집에 도착한다. 하지만 맛집 사장님은 "다른 방송도 거절했다"며 촬영을 거부하는데, 전현무는 자신만의 치트키를 가동해 대한민국 방송 최초로 해당 맛집을 섭외한다. 사장님은 세 사람에게 이곳만의 비법인 옥돌 불판을 보여주면서 "옥돌을 동굴에서 직접 채취해 이렇게 불판으로 만든 것"이라고 설명한다. 세 사람은 "신기하다. 이건 진짜 이 집밖에 없는 것"이라며 감탄한다.'전현무계획2' 45회는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr