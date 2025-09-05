안재현, 이혼 후 69kg까지 빠졌다더니…12kg 증량 성공, 근육 벌크업 인증 ('나혼산')

사진제공=MBC

배우 안재현이 10kg 증량과 운동을 통해 벌크업 된 몸으로 컴백한다. 안재현은 이혼 후 69kg까지 몸무게가 빠졌다가 최근 운동을 통해 81kg까지 벌크업 한 사실을 밝힌 바 있다. 자신감 있게 상의를 탈의한 그는 상상 속 자신의 섹시함에 도취된 모습을 보여준다고 해 관심이 쏠린다.5일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 허약미를 벗고 벌크업 된 몸으로 돌아온 안재현의 모습이 공개된다.안재현은 고성에 살고 있는 16년 지기 친구 부부네에 방문한다. 그는 처음 만나는 친구의 아이를 위해 커다란 선물도 준비해 설레는 모습을 보인다. 안재현은 4년 만에 다시 만난 친구 부부와 반갑게 인사를 나눈 후 31개월인 조카와 첫 인사를 나누는데, 예상치 못한 상황과 마주해 당황한다. 과연 그를 당황케 한 것은 무엇일지 궁금증을 높인다.안재현은 친구네 식구들과 서핑을 하기 위해 바다로 향한다. 서핑복으로 갈아 입던 안재현은 이전과 달라진 모습으로 등장해 무지개 회원들을 깜짝 놀라게 한다. 그는 상의를 벗은 채 “저 달라졌습니다”라며 10kg 증량과 꾸준한 운동으로 탄탄해진 근육을 자랑한다.공개된 사진 속에는 더 이상 과거의 허약미를 찾아볼 수 없는 안재현의 모습이 담겨 시선을 강탈한다. 이전에는 서핑복을 벗는 것도 힘들었다는 그는 좋아진 체력을 자신하며 서핑에 도전한다. 서핑 연습을 하던 중 무거워진 서핑복을 벗은 안재현은 “상상 속의 저는 섹시했어요”라고 강한 자신감을 드러낸다.바다 위 ‘운동천재’가 된 안재현과 31개월 ‘서핑천재’의 대결도 펼쳐진다. 귀여운 ‘서핑천재’의 놀라운 실력이 모두를 깜짝 놀라게 한다고 해박진감 넘치는 대결의 승자는 누구일지 기대가 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr