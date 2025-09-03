사진=텐아시아DB

사진='살롱드립2' 캡처

가수 선미가 '박진영 손절설'에 대해 입장을 밝혔다.지난 2일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 유튜브 콘텐츠 '살롱드립2' 예고편이 공개됐다. 예고편에는 선미가 출연해 MC 장도연과 다양한 이야기를 나눴다.선미는 "나는 썸타는 걸 잘 못 견디는 거 같다. 뭘 자꾸 재냐"라며 입을 열었다. 장도연은 "그냥 빨리빨리 했으면 좋겠다. '나랑 사귈 거야? 안 사귈 거야? 안 사귈 거면 빨리 꺼져'"라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 장도연은 "그거 유명하지 않냐. 선미가 걱정이라고"라며 박진영 손절설에 대한 이야기를 꺼냈다. 선미는 "너무 해명하고 싶은 게 있다. 나 그거 딱 한 번이다. 진짜다. 그리고 내가 했던 제일 첫 번째 연애. 그거 딱 한 번이다. 이게 끝이다"라고 해명했다.앞서 JYP 대표 프로듀서 겸 가수 박진영은 2020년 한 예능에서 "(선미는) 모성이 강하다 보니 남자를 사귈 때도 다 퍼주는 스타일이다. 한번은 선미가 모성애에 끌리는 남자를 만났다. 다 퍼줄 거 같아 말렸다. 그런데 한번 꽂히면 계속 만나게 되니까 내 충고에도 만나더라. 한동안 서로 안 봤다"고 밝힌 바 있다. 이후 선미와 박진영의 손절설이 불거졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr