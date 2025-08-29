이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

‘이혼숙려캠프’ 14기 ‘인내 부부’ 남편이 진심을 전해 감동을 안겼다.28일 방송한 JTBC ‘이혼숙려캠프’에는 '인내 부부'의 최종 조정 장면이 그려졌다.이날 방송에서 '인내 부부'는 각각 박민철, 양나래 변호사와 상담을 받았다.아내 측 양나래 변호사는 "아내와 남편 모두 채무가 있다. 남편 명의 채무는 4,800만 원, 아내 명의 채무는 500만 원이다. 각자 명의로 되어 있는 채무를 각자 부담하는 방식으로 재산 분할을 원한다"고 얘기했다.이를 들은 박민철 변호사는 "남편 측 주장으로 보면 아내의 귀책사유가 있어 오히려 위자료 측면에서 보면 3~5천만 원까지 가능하다고 본다. 근데 남편은 오로지 다 자기 탓이라고 배달 일 하려고 오토바이만 가지고 오겠다고 하더라. 이런 사람 처음 봤다"고 덧붙였다.하지만 남편은 아내를 사랑하는 마음을 고백하며 "채무도 내가 다 가져오고, 양육비도 안 줘도 되고 1원도 안 받아도 된다"며 "다만 면접 교섭권 통해서 아이를 볼 때 그때만큼은 온 진심을 다해서 가끔 만나더라도 내가 항상 너를 생각하고 있다는 걸 보여주고 싶다"며 눈물을 흘렸다.이에 서장훈도 "'이혼숙려캠프'에서 보기 힘든 사람이다. 아내가 복받았다고 생각한다"고 남편을 칭찬했다. 또한 양나래 변호사가 눈물을 계속 흘리자 서장훈은 "양 변호사님은 왜 이렇게 눈물을 계속 흘리냐. '이혼숙려캠프'에서 나올 수 없는 대사들이다"고 얘기해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr