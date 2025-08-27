사진=텐아시아DB

10살 연하의 아내와 재혼한 방송인 이상민이 결혼 생활을 언급했다.지난 26일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 가수 가희, 방송인 붐, 댄서 아이키가 출연했다.붐은 자신이 사과를 잘하는 편이라고 밝히며 "나는 인생이 사과다. 눈치를 잘 본다. 둘째로 살아와서 지금 상황이 어떤 상황이구나. 호흡, 공기, 아내의 발걸음으로 파악한다"고 입을 열었다. 그는 "'아내가 오늘 육아하느라 힘들었구나'라는 생각이 들면 거기에 맞춰서 서비스가 들어간다. 눈치가 빨라서 사과도 바로바로 한다"고 덧붙였다.이어 붐은 "내가 쌓아두는 걸 못 견딘다. 나는 매일 나가서 일을 하니까 아내와 다툰 상황이면 밖에 못 나간다. 풀고 나가야 한다"라며 웃어 보였다. 탁재훈은 "(맞다) 다툰 상태로 나가면 일이 손에 안 잡힌다"고 반응했다.김준호는 "상민이 형은 사과를 바로 하냐"고 물었다. 이상민은 "나는 이렇게 사과할 게 많은 줄 몰랐다"라며 한숨을 내쉬었다. 김준호는 "왜 처음 결혼하는 사람처럼 구냐"고 말했고 이상민은 "아내가 렌즈 낀 걸 한눈에 알아차릴 수 있냐"라며 상황을 수습했다.또 이상민은 "대한민국 남편들은 '폭싹 속았수다'에 나오는 관식이처럼 살아야 된다"고 덧붙였다. 그러자 출연진들은 "무슨 일 있었냐. 무슨 스토리가 있는 것 같다. 몇 주 전만 해도 행복하다더니 왜 그러냐"고 이상민을 몰아가 웃음을 자아냈다.이날 방송에서 붐은 아내와의 러브스토리를 공개하기도 했다. 결혼 3년 차인 붐은 "친아버지를 통해 지금의 아내를 만나게 됐다"고 말했다. 그는 "나는 둘째라 애교가 많았다. 아빠 얼굴도 만지고 손도 만지고 아빠한테 어부바도 하고 활동할 때 아기 같은 아들이었다. 집안 분위기를 띄우고자 제주도 여행을 가자고 제안했고, 흑돼지 식당에서 아내 가족을 만나게 됐다"고 설명했다.아내의 어머니가 먼저 말을 걸어주셨다고. 붐은 "옆 테이블에 아내 가족들이 놀러 왔었다. 당시 장모님이 나한테 팬이라고 해주셔서 인사드렸다. 근데 장모님 옆 따님이 너무 내 이상형이었다"고 회상했다. 탁재훈은 "가족들이 슬픔에 빠져있는데 그게 눈에 들어오냐"고 말했고 붐은 "나도 총각인데 들어오는 거 아니냐"라며 너스레를 떨었다.붐은 "내 꿈은 예전부터 강원도 여자랑 결혼하는 거였다. 이모들이 다 강원도 사람이다. 나도 어릴 때 강원도에 살았고 그래서 얘기를 나눠보는데 춘천분들이더라. 사진도 찍고 갈 때 연락처를 물어봤다"고 말했다. 그는 "뭔가 운명적으로 저 여자랑 결혼할 것 같은 느낌이었다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr