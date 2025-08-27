사진=텐아시아DB

사진제공=천록담 소속사

신장암을 이겨낸 가수 천록담이 방송을 통해 가장 사랑하는 사람을 공개한다.다음 달 3일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로')에는 방송인 탁재훈, 채정안, 미미미누, 가수 유노윤호, 이특, 천록담 등이 출연한다. '내 멋대로'는 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티다.첫 방송에서 모습을 드러내는 천록담은 과거 이정이라는 이름으로 활동하며 R&B 황태자로 큰 사랑을 받은 인물이다. 천록담은 '내 멋대로'를 통해 새로워진 인생, 이를 위해 과몰입하는 것들을 모두 보여준다. 무엇보다 천록담의 제주도 일상, 천록담을 가장 사랑하고 응원하는 사람과의 데이트 등도 공개된다고 해 궁금증을 자극한다.'내 멋대로' 제작진은 "촬영을 하면서 그가 얼마나 천록담이라는 트롯 가수의 삶에 집중하는지 느껴졌다. 일상에도 스며든 천록담의 유머러스한 면모는 물론 예상 밖 과몰입 모먼트는 유쾌한 웃음을 줄 것이다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.'내 멋대로'는 다음 달 3일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr