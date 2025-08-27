사진=오오티비 캡처

그룹 아이브 장원영이 군대를 체험한다.25일 유튜브 채널 'ootb 스튜디오'는 '[속보] 아이브 장원영 군 입대'라는 제목의 영상이 올라왔다. 오는 28일 공개될 '전과자' 본편의 예고 영상이다.푸른 자연 속에 선 MC 카이는 "농촌 활동이냐. 어떤 활동을 하는 거냐"라고 물었고, 제작진은 "동반 입대다. 그분이 군대에 가고 싶다고 하셨다"고 했다.이어 동반 입대 신청자인 장원영이 군복을 입고 등장했다. 카이는 "동반 입대를 왜 선태하신 거냐"고 했고, 장원영은 "동반 입대하는 거 괜찮지 않으시냐"며 웃었다. 장원영은 구호를 외치며 훈련에 임했다.강도 높은 훈련을 받던 장원영은 "질문 있다. 혹시 몇 번까지 하는 거냐. 오늘만 네고해 주시면 안 되겠냐"며 재치를 뽐냈다. 그는 "오자고 해서 죄송하다"고 소리치는가 하면, "여기 택시 잡히냐"고 말해 웃음을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr