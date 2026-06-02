연상호 감독의 신작 영화 '군체'가 영화 속 좀비의 움직임에 대해 설명했다.
영화 '군체'가 '안무 연습실 VS 현장 전격 비교 영상'을 공개하며, 무용수들의 작업 과정을 전했다. 연상호 감독은 "특수한 설정, 새로운 좀비를 가지고 이야기를 한번 만들어보자라는 생각을 했다"며 '군체' 속 감염자들이 탄생하게 된 배경을 설명한다. 연습실 속 무용수들의 모습은 "현대 무용수 팀과 함께한 것이 '군체'의 강점"이라는 전영 안무감독의 말과 함께 치열한 노력 끝에 완성되었음을 알린다. 영상 속 무용수들은 자유자재로 팔다리 관절을 꺾고, 서로 얽히고설키는 움직임으로 감염자들의 기괴함을 표현한다. CG가 아닌 실제 무용수들의 움직임으로 완성된 감염자들의 모습은 '군체'만의 차별화된 공포를 느끼게 한다. '군체' 속 감염자들의 움직임은 단순히 시각적으로 강렬하기만 한 것이 아니라, 정보 교류를 통해 점점 진화의 과정을 거친다. 연상호 감독은 "업데이트를 통해서 점점 뒤로 갈수록 달라지는 그들의 몸을 여러 가지 형태로 만들어주는 게 중요했다. 업데이트를 하는 감염자들의 모습이 이 영화의 큰 정체성"이라고 설명했다.
전영 안무감독은 "서로가 서로를 더 멀리 보내기 위해서 집어 던지기도 하고, 인물들을 방해하기 위해서 장애물을 만드는 동작들이 굉장히 소름 끼치고 새로웠다" 라고 전한다.
영화 '군체'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
영화 '군체'가 '안무 연습실 VS 현장 전격 비교 영상'을 공개하며, 무용수들의 작업 과정을 전했다. 연상호 감독은 "특수한 설정, 새로운 좀비를 가지고 이야기를 한번 만들어보자라는 생각을 했다"며 '군체' 속 감염자들이 탄생하게 된 배경을 설명한다. 연습실 속 무용수들의 모습은 "현대 무용수 팀과 함께한 것이 '군체'의 강점"이라는 전영 안무감독의 말과 함께 치열한 노력 끝에 완성되었음을 알린다. 영상 속 무용수들은 자유자재로 팔다리 관절을 꺾고, 서로 얽히고설키는 움직임으로 감염자들의 기괴함을 표현한다. CG가 아닌 실제 무용수들의 움직임으로 완성된 감염자들의 모습은 '군체'만의 차별화된 공포를 느끼게 한다. '군체' 속 감염자들의 움직임은 단순히 시각적으로 강렬하기만 한 것이 아니라, 정보 교류를 통해 점점 진화의 과정을 거친다. 연상호 감독은 "업데이트를 통해서 점점 뒤로 갈수록 달라지는 그들의 몸을 여러 가지 형태로 만들어주는 게 중요했다. 업데이트를 하는 감염자들의 모습이 이 영화의 큰 정체성"이라고 설명했다.
전영 안무감독은 "서로가 서로를 더 멀리 보내기 위해서 집어 던지기도 하고, 인물들을 방해하기 위해서 장애물을 만드는 동작들이 굉장히 소름 끼치고 새로웠다" 라고 전한다.
영화 '군체'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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