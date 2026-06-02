영화 '군체' 속 좀비 / 사진=㈜쇼박스

영화 '군체' 속 좀비 / 사진=㈜쇼박스

영화 '군체' 속 좀비 / 사진=㈜쇼박스

연상호 감독의 신작 영화 '군체'가 영화 속 좀비의 움직임에 대해 설명했다.영화 '군체'가 '안무 연습실 VS 현장 전격 비교 영상'을 공개하며, 무용수들의 작업 과정을 전했다. 연상호 감독은 "특수한 설정, 새로운 좀비를 가지고 이야기를 한번 만들어보자라는 생각을 했다"며 '군체' 속 감염자들이 탄생하게 된 배경을 설명한다.연습실 속 무용수들의 모습은 "현대 무용수 팀과 함께한 것이 '군체'의 강점"이라는 전영 안무감독의 말과 함께 치열한 노력 끝에 완성되었음을 알린다. 영상 속 무용수들은 자유자재로 팔다리 관절을 꺾고, 서로 얽히고설키는 움직임으로 감염자들의 기괴함을 표현한다. CG가 아닌 실제 무용수들의 움직임으로 완성된 감염자들의 모습은 '군체'만의 차별화된 공포를 느끼게 한다.'군체' 속 감염자들의 움직임은 단순히 시각적으로 강렬하기만 한 것이 아니라, 정보 교류를 통해 점점 진화의 과정을 거친다. 연상호 감독은 "업데이트를 통해서 점점 뒤로 갈수록 달라지는 그들의 몸을 여러 가지 형태로 만들어주는 게 중요했다. 업데이트를 하는 감염자들의 모습이 이 영화의 큰 정체성"이라고 설명했다.전영 안무감독은 "서로가 서로를 더 멀리 보내기 위해서 집어 던지기도 하고, 인물들을 방해하기 위해서 장애물을 만드는 동작들이 굉장히 소름 끼치고 새로웠다" 라고 전한다.영화 '군체'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr