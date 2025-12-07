/ 사진=텐아시아 DB

사진=텐아시아DB

방송인 조세호가 조직폭력배 연루설에 휩싸인 가운데, 최초 폭로자 A씨가 추가 폭로를 예고했다.A씨는 지난 5일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재했다. 그는 “내가 올린 글들이 사회적으로 큰 파문을 일으킴으로써 조세호 씨도 많이 곤란할 것”이라고 말했다.이어 A씨는 조세호가 국내 최대 불법 자금 세탁 총책이자 조직폭력 두목으로 지목된 최모씨와 호형호제하는 사이라고 주장했다. 그러면서 “조세호, 남창희 물론 연예인도 사람이기 때문에 조폭과 친구 조폭 술자리 이해한다”면서도 “근데 연예인은 공인이다. 많은 대중들에게 모범을 보여야 할 공인이 조직폭력배랑 10년 정도 단순 지인이라니 말이 안된다”고 지적했다.특히 “하늘이 알고 땅이 안다. 최씨는 불법도박세탁으로 큰 돈을 번 사람이고 10년 동안 알고 지냈으면 뭐하는 사람인지 모른다는 걸 절대 모를 수 없다”고 강조했다.또 “조세호 소속사분, 조세호 결혼 전에 현재 와이프랑 최씨집 롯데 시그니엘에서 소개해주면서 술자리한 사진 저한테 있다”며 “공개할 생각은 아닌데 그냥 지인이다라고 하면 공개하겠다”고 압박했다.한편, 최근 온라인상에는 조세호가 한 남성과 함께 찍은 사진이 퍼지면서 논란이 촉발됐다. 해당 인물이 불법 도박 사이트를 운영한 조직폭력배 핵심 인물이라는 주장이 제기되자, 조세호가 조직폭력배 출신 사업가들과 가까운 관계가 아니냐는 의혹이 확산됐다.이에 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난 5일 "해당 의혹은 제보자의 추측에 불과하며 전혀 사실이 아니다"라고 강조했다. 이어 "허위사실 유포로 명예가 훼손됐다"며 제보자에 대한 강력한 법적 대응을 예고했다.그러나 소속사의 해명에도 불구하고 여론은 악화됐고, tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 관련 SNS에는 조세호를 하차하라는 반응이 이어졌다. 그러나 최초 폭로자가 추가적으로 증거를 공개할 것을 예한 만큼, 조세호의 추가 입장 표명이 불가피해 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr